Украинка Магучих выиграла золото ЧЕ и побила рекорд, который установили еще до ее рождения

Об этом сообщает European Athletics.

Ярослава Магучих одержала победу на молодежном чемпионате Европы (U23) в Таллинне (Эстония).

19-летняя украинка взяла высоту 2 метра и побила рекорд турнира, который россиянка Светлана Лапина установила еще в 1999 году - 1.98 м.

Это уже третья победа Ярославы Магучих на юношеских и молодежных ЧЕ, ранее она выиграла континентальное первенство в возрастных категориях до 18 и 20 лет в 2018 и 2019 годах.

Также Магучих является вице-чемпионкой мира среди взрослых.