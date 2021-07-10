Украинка Магучих выиграла золото ЧЕ и побила рекорд, который установили еще до ее рождения
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль молодежного чемпионата Европы в прыжках в высоту и побила рекорд турнира, который держался с 1999 года
Об этом сообщает European Athletics.
Ярослава Магучих одержала победу на молодежном чемпионате Европы (U23) в Таллинне (Эстония).
19-летняя украинка взяла высоту 2 метра и побила рекорд турнира, который россиянка Светлана Лапина установила еще в 1999 году - 1.98 м.
Это уже третья победа Ярославы Магучих на юношеских и молодежных ЧЕ, ранее она выиграла континентальное первенство в возрастных категориях до 18 и 20 лет в 2018 и 2019 годах.
Также Магучих является вице-чемпионкой мира среди взрослых.
- Напомним, 4 июля Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме с лучшим результатом сезона в мире - 2.03 м.
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