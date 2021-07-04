Украинка Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" с лучшим результатом сезона в мире

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины в facebook.

В воскресенье, 4 июля, в Стокгольме (Швеция) проходит пятый этап "Бриллиантовой лиги". Ярослава Магучих выиграла соревнования в прыжках в высоту с результатом 2,03 м. Результат украинки стал лучшим в нынешнем сезоне в мире. Она улучшила достижение американки Вашти Каннингем - 2,02 м.

Другая украинка - Анна Рыжикова - выиграла бронзу в беге с барьерами на 400 м. Она установила на этой дистанции новый рекорд Украины - 52,96 сек.



Еще одна представительница сборной Украины - Марина Бех-Романчук - стала третьей в прыжках в длину - 6,79 м.

Бриллиантовая лига

4 июля

женщины

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,03

2. Никола Макдермотт (Австралия) - 2,01

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,96

4. Ирина Геращенко (Украина) - 1,96