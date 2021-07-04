Украинка Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" с лучшим результатом сезона в мире
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме с лучшим результатом сезона в мире
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины в facebook.
В воскресенье, 4 июля, в Стокгольме (Швеция) проходит пятый этап "Бриллиантовой лиги". Ярослава Магучих выиграла соревнования в прыжках в высоту с результатом 2,03 м. Результат украинки стал лучшим в нынешнем сезоне в мире. Она улучшила достижение американки Вашти Каннингем - 2,02 м.
Другая украинка - Анна Рыжикова - выиграла бронзу в беге с барьерами на 400 м. Она установила на этой дистанции новый рекорд Украины - 52,96 сек.
Еще одна представительница сборной Украины - Марина Бех-Романчук - стала третьей в прыжках в длину - 6,79 м.
Бриллиантовая лига
4 июля
женщины
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,03
2. Никола Макдермотт (Австралия) - 2,01
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,96
4. Ирина Геращенко (Украина) - 1,96
- Напомним, 7 марта Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту, а еще одна наша легкоатлетка - Ирина Геращенко - получила серебро.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное