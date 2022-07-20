Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В финале соревнований по прыжкам в высоту в Юджине Магучих показала результат 2,02 м и выиграла серебро. Чемпионкой мира стала австралийка Элеонор Паттерсон, которая взяла такую же высоту, но сделала это с первой попытки, в то время как украинка – со второй.

Бронзу получила итальянка Елена Валлортигара, которая прыгнула на 2,00 м и опередила украинку Ирину Геращенко по попыткам.

Ярослава Магучих выиграла серебро ЧМ во второй раз подряд. Для сборной Украины эта награда стала второй на ЧМ-2022. Бронзу нашей команде принес в прыжках в высоту Андрей Проценко.

Чемпионат мира

Прыжки в высоту

Женщины

20 июля

1. Элеонор Паттерсон (Австралия) – 2,02 м

2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м

3. Елена Валлортигара (Италия) – 2,00 м

4. Ирина Геращенко (Украина) – 2,00 м

19 июля Андрей Проценко завоевал бронзу в прыжках в высоту и принес сборной Украины первую награду чемпионата мира по легкой атлетике.

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