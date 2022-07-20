Украинка Магучих стала вицечемпионкой мира по легкой атлетике
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих 20 июля завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира в США
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В финале соревнований по прыжкам в высоту в Юджине Магучих показала результат 2,02 м и выиграла серебро. Чемпионкой мира стала австралийка Элеонор Паттерсон, которая взяла такую же высоту, но сделала это с первой попытки, в то время как украинка – со второй.
Бронзу получила итальянка Елена Валлортигара, которая прыгнула на 2,00 м и опередила украинку Ирину Геращенко по попыткам.
Ярослава Магучих выиграла серебро ЧМ во второй раз подряд. Для сборной Украины эта награда стала второй на ЧМ-2022. Бронзу нашей команде принес в прыжках в высоту Андрей Проценко.
Чемпионат мира
Прыжки в высоту
Женщины
20 июля
1. Элеонор Паттерсон (Австралия) – 2,02 м
2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м
3. Елена Валлортигара (Италия) – 2,00 м
4. Ирина Геращенко (Украина) – 2,00 м
- 19 июля Андрей Проценко завоевал бронзу в прыжках в высоту и принес сборной Украины первую награду чемпионата мира по легкой атлетике.
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