Украинка Магучих снова сфотографировалась рядом с доверенным лицом Путина. Фотофакт

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Фотографию, на которой рядом Ласицкене и Магучих, опубликовала в Instagram австралийская прыгунья Элинор Паттерсон.



После финала "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе, где Ярослава Магучих заняла второе место, спортсменки собрались и сделали селфи. На фото можно заметить украинок Ярославу Магучих и Ирину Геращенко, а также россиянку Марию Ласицкене.



На фотографии россиянка обняла Магучих, положив ей руку на плечо. Украинка же улыбается держа в руках одеяло.



На других фото, которые выложила Паттерсон, Ласицкене - отсутствует.



Ярослава Магучих является младшим сержантом Вооруженных Сил Украины. Ласицкене - капитан вооруженных сил РФ, а также доверенное лицо Владимира Путина.



фото:





7 августа, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на радостях обнималась с Марией Ласицкене после окончанием соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020.

8 сентября Ярослава Магучих заняла второе место по прыжкам в высоту в финале "Бриллиантовой лиги" .. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb