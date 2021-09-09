Украинка Магучих снова сфотографировалась рядом с доверенным лицом Путина. Фотофакт
После финала "Бриллиантовой лиги" украинка Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Фотографию, на которой рядом Ласицкене и Магучих, опубликовала в Instagram австралийская прыгунья Элинор Паттерсон.
После финала "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе, где Ярослава Магучих заняла второе место, спортсменки собрались и сделали селфи. На фото можно заметить украинок Ярославу Магучих и Ирину Геращенко, а также россиянку Марию Ласицкене.
На фотографии россиянка обняла Магучих, положив ей руку на плечо. Украинка же улыбается держа в руках одеяло.
На других фото, которые выложила Паттерсон, Ласицкене - отсутствует.
Ярослава Магучих является младшим сержантом Вооруженных Сил Украины. Ласицкене - капитан вооруженных сил РФ, а также доверенное лицо Владимира Путина.
фото:
- 7 августа, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на радостях обнималась с Марией Ласицкене после окончанием соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020.
- 8 сентября Ярослава Магучих заняла второе место по прыжкам в высоту в финале "Бриллиантовой лиги" ..
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