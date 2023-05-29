Украинка Магучих с рекордом выиграла стартовый этап "Бриллиантовой лиги"
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на первом этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко с лучшим результатом сезона в мире в прыжках в высоту - 2,01 м
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Рабате Магучих гарантировала себе золотую медаль прыжком на 1,95 м. Однако после этого одолела планку на высоте 2,01 м и установила лучший результат сезона в мире. Предыдущее достижение – 2,00 м также принадлежало украинке.
Серебро в Марокко с прыжком на 1,91 м получила еще одна представительница Украины – Ирина Геращенко. Бронза досталась Ирине Дубовицкой из Казахстана – 1,87 м.
Второе серебро сборной Украины на первом этапе "Бриллиантовой лиги" принесла Марина Бех-Романчук в тройном прыжке. С результатом 14,65 м украинка уступила лишь кубинке Леянис Перес Эрнандес, победившей с лучшим результатом сезона в мире – 14,84 м. Бронзу выиграла Шаньека Риккетс из Ямайки – 14,53 м.
Легкая атлетика
"Бриллиантовая лига"
Рабат, Марокко
28 мая
Женщины
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,87
Тройной прыжок
1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,84
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,65
3. Шаньека Риккетс (Ямайка) – 14,53
- 5 марта Ярослава Магучих выиграла золотую медаль чемпионата Европы по прыжкам в высоту в помещении, еще одна представительница Украины - Екатерина Табашник - получила бронзу.
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