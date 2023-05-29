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Украинка Магучих с рекордом выиграла стартовый этап "Бриллиантовой лиги"

29 мая, 2023 понедельник
08:52
Спорт

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на первом этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко с лучшим результатом сезона в мире в прыжках в высоту - 2,01 м

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Рабате Магучих гарантировала себе золотую медаль прыжком на 1,95 м. Однако после этого одолела планку на высоте 2,01 м и установила лучший результат сезона в мире. Предыдущее достижение – 2,00 м также принадлежало украинке.

Серебро в Марокко с прыжком на 1,91 м получила еще одна представительница Украины – Ирина Геращенко. Бронза досталась Ирине Дубовицкой из Казахстана – 1,87 м.

Второе серебро сборной Украины на первом этапе "Бриллиантовой лиги" принесла Марина Бех-Романчук в тройном прыжке. С результатом 14,65 м украинка уступила лишь кубинке Леянис Перес Эрнандес, победившей с лучшим результатом сезона в мире – 14,84 м. Бронзу выиграла Шаньека Риккетс из Ямайки – 14,53 м.

Легкая атлетика

"Бриллиантовая лига"

Рабат, Марокко

28 мая

Женщины

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,87

Тройной прыжок

1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,84

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,65

3. Шаньека Риккетс (Ямайка) – 14,53

Ярослава Магучих
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