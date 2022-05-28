Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Магучих в Юджине прыгнула на 2,00 м и показала лучший результат сезона в мире. Еще одна украинка – Ирина Геращенко – с показателем 1,90 м стала четвертой. Юлия Левченко прыгнула на 1,80 м и заняла седьмое место.

"Прыжки были фантастические. Я счастлива, что могла выступить на этом стадионе, ведь в июле именно здесь состоится чемпионат мира. Буду рада вернуться сюда снова. Здесь отличные зрители, они нас очень поддерживали. Я планировала хорошо открыть сезон. И два метра для начала, думаю, хороший результат. Надеюсь, в течение сезона мои прыжки будут выше", – сказала Магучих.

Бриллиантовая лига

Юджин (США)

Прыжки в высоту

Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м

2. Вашти Каннингем (США) – 1,93 м

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,93 м

4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,90 м

7. Юлия Левченко (Украина) – 1,80 м

Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.

После этого Магучих призвала мировое сообщество к действенным шагам , чтобы остановить российскую агрессию.

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