Украинка Магучих с рекордным прыжком выиграла этап "Бриллиантовой лиги"
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих показала лучший результат сезона в прыжках в высоту и выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в США
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Магучих в Юджине прыгнула на 2,00 м и показала лучший результат сезона в мире. Еще одна украинка – Ирина Геращенко – с показателем 1,90 м стала четвертой. Юлия Левченко прыгнула на 1,80 м и заняла седьмое место.
"Прыжки были фантастические. Я счастлива, что могла выступить на этом стадионе, ведь в июле именно здесь состоится чемпионат мира. Буду рада вернуться сюда снова. Здесь отличные зрители, они нас очень поддерживали. Я планировала хорошо открыть сезон. И два метра для начала, думаю, хороший результат. Надеюсь, в течение сезона мои прыжки будут выше", – сказала Магучих.
Бриллиантовая лига
Юджин (США)
Прыжки в высоту
Женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м
2. Вашти Каннингем (США) – 1,93 м
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,93 м
4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,90 м
7. Юлия Левченко (Украина) – 1,80 м
- Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.
- После этого Магучих призвала мировое сообщество к действенным шагам , чтобы остановить российскую агрессию.
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