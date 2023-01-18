Украинка Костюк за 57 минут разгромила австралийку на Australain Open
Украинская теннисистка Марта Костюк победила австралийку Оливию Гадецки и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В среду, 18 января, Костюк, занимающая в мировом рейтинге 61 место, разобралась с Гадецки (199) за 57 минут – 6:2, 6:1.
В третьем круге украинка сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегулы из США.
Марта Костюк впервые в карьере дошла до 1/16 финала турнира Grand Slam в Мельбурне. там также сыграют еще две украинки – Екатерина Байндль и Ангелина Калинина.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января
Женщины
Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Оливия Гадецки (Австралия) 6:2, 6:1
- 18 января во втором круге Открытого чемпионата Австралии Ангелина Калинина победила чешскую теннисистку Петру Квитову.
- Также в среду Екатерина Байндль одолела американку Кэтрин Макнелли и впервые в карьере вышла в третий круг турнира Grand Slam.
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