Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду, 18 января, Костюк, занимающая в мировом рейтинге 61 место, разобралась с Гадецки (199) за 57 минут – 6:2, 6:1.

В третьем круге украинка сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегулы из США.

Марта Костюк впервые в карьере дошла до 1/16 финала турнира Grand Slam в Мельбурне. там также сыграют еще две украинки – Екатерина Байндль и Ангелина Калинина.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января

Женщины

Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Оливия Гадецки (Австралия) 6:2, 6:1

18 января во втором круге Открытого чемпионата Австралии Ангелина Калинина победила чешскую теннисистку Петру Квитову.

Также в среду Екатерина Байндль одолела американку Кэтрин Макнелли и впервые в карьере вышла в третий круг турнира Grand Slam.

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