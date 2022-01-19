Украинка Костюк вышла в третий круг Australian Open

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Мельбурне Костюк победила Соррибес-Тормо в двух сетах со счетом 7:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час. 53 мин.

Во втором круге Australian Open Марта Костюк сыграет с другой представительницей Испании – шестой ракеткой мира Паулой Бадосой. Встреча состоится 21 января.

Australian Open

Женщины

Второй круг

17 января

Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) 7:6 (7:5), 6:3