Украинка Костюк вышла в третий круг Australian Open
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка Марта Костюк победила испанку Сару Соррибес-Тормо
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Мельбурне Костюк победила Соррибес-Тормо в двух сетах со счетом 7:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час. 53 мин.
Во втором круге Australian Open Марта Костюк сыграет с другой представительницей Испании – шестой ракеткой мира Паулой Бадосой. Встреча состоится 21 января.
Australian Open
Женщины
Второй круг
17 января
Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) 7:6 (7:5), 6:3
- Напомним, 19 января во втором круге Открытого чемпионата Австралии другая украинская теннисистка Элина Свитолина победила француженку Армони Тан .
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