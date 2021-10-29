Украинка Костюк вышла в полуфинал турнира WTA в Румынии
Украинская теннисистка Марта Костюк в третьем круге турнира WTA 250 обыграла Эмму Радукану из Великобритании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в румынском городе Клуж-Напока, длился 1 час. Украинка Марта Костюк 4 раза подала на вылет, допустила 2 двойных ошибки и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.
Костюк занимает в рейтинге WTA 55 позицию, а британка Эмма Радукану – 23.
В другом матче третьего круга WTA 250 Transylvania Open украинка Леся Цуренко проиграла Ребекке Петерсон.
Призовой фонд турнира составляет $235,238.
WTA 250 Transylvania Open
Третий круг
29 октября
Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) 6:2, 6:1
- 25 октября шестая ракетка мира Элина Свитолина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Эндрю Бэтлс.
- 27 октября украинка Леся Цуренко обыграла россиянку Анастасию Гасанову во втором круге турнира WTA 250 в Румынии.
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