Украинка Костюк вышла в полуфинал турнира WTA в Румынии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч, проходивший в румынском городе Клуж-Напока, длился 1 час. Украинка Марта Костюк 4 раза подала на вылет, допустила 2 двойных ошибки и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.



Костюк занимает в рейтинге WTA 55 позицию, а британка Эмма Радукану – 23.



В другом матче третьего круга WTA 250 Transylvania Open украинка Леся Цуренко проиграла Ребекке Петерсон.



Призовой фонд турнира составляет $235,238.



WTA 250 Transylvania Open



Третий круг



29 октября



Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) 6:2, 6:1

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