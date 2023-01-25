Украинка Костюк вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде
Украинская теннисистка Марта Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриэллой Рузе вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В среду, 25 января, в Мельбурне в четвертьфинале украинка и румынка победили австралийку Сторм Сандерс и бельгийку Элизу Мертенс - 7:6, 2:6, 6:4.
Костюк пробилась в полуфинал турнира самой престижной серии Grand Slam впервые в карьере.
В 1/2 финала Марта Костюк и Елена-Габриэлла Рузе 26 января сыграют против Барборы Крейчиковой и Екатерины Синяковой из Чехии.
Представительницы Украины только однажды выигрывали турнир Grand Slam. В 2008 году в парных соревнованиях на Aistralian Open победили Елена Бондаренко и Екатерина Бондаренко.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
25 января
Женщины. Пары
1/4 финала
Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэлла Рузе (Румыния) – Сторм Сандерс (Австралия)/Элиза Мертенс (Бельгия) – 7:6, 2:6, 6:4
-
В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии Марта Костюк прекратила борьбу в третьем раунде.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.54Продажа 43.52
- Актуальное
- Важное