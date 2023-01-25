Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду, 25 января, в Мельбурне в четвертьфинале украинка и румынка победили австралийку Сторм Сандерс и бельгийку Элизу Мертенс - 7:6, 2:6, 6:4.

Костюк пробилась в полуфинал турнира самой престижной серии Grand Slam впервые в карьере.

В 1/2 финала Марта Костюк и Елена-Габриэлла Рузе 26 января сыграют против Барборы Крейчиковой и Екатерины Синяковой из Чехии.

Представительницы Украины только однажды выигрывали турнир Grand Slam. В 2008 году в парных соревнованиях на Aistralian Open победили Елена Бондаренко и Екатерина Бондаренко.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

25 января

Женщины. Пары

1/4 финала

Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэлла Рузе (Румыния) – Сторм Сандерс (Австралия)/Элиза Мертенс (Бельгия) – 7:6, 2:6, 6:4

В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии Марта Костюк прекратила борьбу в третьем раунде.

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