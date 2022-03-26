Украинка Костевич стала чемпионкой Европы по стрельбе из пневматического пистолета

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В Норвегии проходит чемпионат Европы по стрельбе из пистолета. В соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров победила украинка Елена Костевич.



Для Костевича это третье золото на ЧЕ. Украинка уже побеждала в 2015 и 2016 годах.



Чемпионат Европы



Стрельба из пневматического пистолета. 10 метров



Женщины



1. Елена Костевич (Украина)



2. Зорана Арунович (Сербия)



3. Сильвия Штайнер (Австрия)

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