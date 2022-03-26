Украинка Костевич стала чемпионкой Европы по стрельбе из пневматического пистолета
Украинка Елена Костевич завоевала золотую награду в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Норвегии проходит чемпионат Европы по стрельбе из пистолета. В соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров победила украинка Елена Костевич.
Для Костевича это третье золото на ЧЕ. Украинка уже побеждала в 2015 и 2016 годах.
Чемпионат Европы
Стрельба из пневматического пистолета. 10 метров
Женщины
1. Елена Костевич (Украина)
2. Зорана Арунович (Сербия)
3. Сильвия Штайнер (Австрия)
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