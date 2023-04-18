Украинка Конотоп с рекордом завоевала золото ЧЕ по тяжелой атлетике
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала золото чемпионата Европы и установила новый континентальный рекорд в категории до 59 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ереване Конотоп обновила сразу три рекорда Европы - в рывке (106 кг), толчке (129 кг) и сумме двух упражнений (235 кг). Это позволило украинцы убедительно получить золотую медаль ЧЕ-2023. Еще одна представительница Украины Надежда Шпилько с суммой 207 кг выиграла бронзу. Серебро получила бельгийка Нина Стеркс – 209 кг.
В общей сложности сборная Украины получила на чемпионате Европы в Армении четыре награды. ранее серебро в весе до 55 кг выиграла Светлана Самуляк, а Ангелина Ломачинская стала третьей в категории до 49 кг.
22-летняя Камила Конотоп стала чемпионкой Европы во второй раз в карьере.
ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике
Женщины, до 59 кг
17 апреля
Ереван, Армения
1. Камила Конотоп (Украина) – 235 кг (106 кг рывок + 129 кг толчок)
2. Нина Стеркс (Бельгия) – 209 (93+116)
3. Надежда Шпилько (Украина) – 207 (93+114)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.6
- Актуальное
- Важное