Украинка Конотоп с рекордом завоевала золото ЧЕ по тяжелой атлетике

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ереване Конотоп обновила сразу три рекорда Европы - в рывке (106 кг), толчке (129 кг) и сумме двух упражнений (235 кг). Это позволило украинцы убедительно получить золотую медаль ЧЕ-2023. Еще одна представительница Украины Надежда Шпилько с суммой 207 кг выиграла бронзу. Серебро получила бельгийка Нина Стеркс – 209 кг.

В общей сложности сборная Украины получила на чемпионате Европы в Армении четыре награды. ранее серебро в весе до 55 кг выиграла Светлана Самуляк, а Ангелина Ломачинская стала третьей в категории до 49 кг.

22-летняя Камила Конотоп стала чемпионкой Европы во второй раз в карьере.

ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике

Женщины, до 59 кг

17 апреля

Ереван, Армения

1. Камила Конотоп (Украина) – 235 кг (106 кг рывок + 129 кг толчок)

2. Нина Стеркс (Бельгия) – 209 (93+116)

3. Надежда Шпилько (Украина) – 207 (93+114)