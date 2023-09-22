Украинка Коляденко завоевала "бронзу" на ЧМ по борьбе и квалифицировалась на Олимпиаду

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В схватке за третье место на ЧМ в весовой категории до 62 кг украинская спортсменка Ирина Коляденко победила Луизу Немеш из Германии – 10:0.

На пути к "бронзе" она победила Мариану Кердивару-Ешану из Молдовы, проиграла в четвертьфинале киргизке Айсулуу Тинибековой, а также оказалась лучше шведки Иоганны Линдборг и белорусской Вероники Ивановой.

Победа Коляденко принесла ей олимпийскую квалификацию. Это первая лицензия для Украины по спортивной борьбе на Олимпиаде-2024.