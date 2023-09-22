Украинка Коляденко завоевала "бронзу" на ЧМ по борьбе и квалифицировалась на Олимпиаду
Украинская спортсменка Ирина Коляденко завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе, который продолжается в Белграде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В схватке за третье место на ЧМ в весовой категории до 62 кг украинская спортсменка Ирина Коляденко победила Луизу Немеш из Германии – 10:0.
На пути к "бронзе" она победила Мариану Кердивару-Ешану из Молдовы, проиграла в четвертьфинале киргизке Айсулуу Тинибековой, а также оказалась лучше шведки Иоганны Линдборг и белорусской Вероники Ивановой.
Победа Коляденко принесла ей олимпийскую квалификацию. Это первая лицензия для Украины по спортивной борьбе на Олимпиаде-2024.
- Это третья награда Украины на ЧМ-2023 по борьбе. Ранее Юлия Ткач-Остапчук принесла для Украины серебряную медаль, а бронзу завоевал Василий Михайлов.
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