Украинка Коляденко попала в бронзовый финал Игр в Токио
Борец из Украины Ирина Коляденко проиграла в полуфинале Олимпийских игр в Токио и получила право поспорить за бронзу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинальной схватке в категории до 62 кг Ирина Коляденко встречалась с чемпионкой мира-2019 Айсулу Тинибековой из Кыргызстана. Украинка уступила 0:10, но получила право выступить в схватке за бронзу, которая состоится 4 августа.
В Токио украинка сначала на туше победила Аминат Аден из Нигерии. А в четвертьфинале, также досрочно, одолела Лун Цзя из Китая.
За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
- Напомним, 3 августа украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил в полуфинале Олимпийских игр в Токио и гарантировал себе награду.
- Другой борец - Жан Беленюк - также вышел в финал и обеспечил себе как минимум серебро .
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