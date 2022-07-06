Украинка Киченок вышла в полуфинал парного Уимблдона
Украинская теннисистка Людмила Киченок в команде с латвийкой Еленой Остапенко вышли в полуфинал парного Уимблдона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Киченок и Остапенко обыграли Суко Аояму из Японии и Чжань Хаоцин из Китайского Тайбэя. Сети закончились со счетами 4:6, 6:1, 7:6 – в пользу Украины.
Матч длился 2 часа и 4 минуты. Украино-латвийский дуэт совершил 4 подачи навылет, допустил 3-х двойных ошибок и реализовал 5 из 7 брейкпойнтов.
Людмила Киченок стала третьей в истории Украины полуфиналисткой парного Уимблдона.
За выход в финал украинка и Елена Остапенко сыграют против чешского дуэта Катежины Синяковой и Барборы Крейчиковой.
The Championships, Уимблдон
Полуфинал. Парный разряд
5 июля
Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) – Суко Аояма (Япония) / Хаоцзин Чжань (Тайвань) 4:6|6:1|7:5
- 20 апреля стало известно, что российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на "Уимблдоне" -2022 из-за военного вторжения РФ в Украину.
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