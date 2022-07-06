Украинка Киченок вышла в полуфинал парного Уимблдона

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Киченок и Остапенко обыграли Суко Аояму из Японии и Чжань Хаоцин из Китайского Тайбэя. Сети закончились со счетами 4:6, 6:1, 7:6 – в пользу Украины.

Матч длился 2 часа и 4 минуты. Украино-латвийский дуэт совершил 4 подачи навылет, допустил 3-х двойных ошибок и реализовал 5 из 7 брейкпойнтов.

Людмила Киченок стала третьей в истории Украины полуфиналисткой парного Уимблдона.

За выход в финал украинка и Елена Остапенко сыграют против чешского дуэта Катежины Синяковой и Барборы Крейчиковой.

The Championships, Уимблдон

Полуфинал. Парный разряд

5 июля

Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) – Суко Аояма (Япония) / Хаоцзин Чжань (Тайвань) 4:6|6:1|7:5

20 апреля стало известно, что российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на "Уимблдоне" -2022 из-за военного вторжения РФ в Украину.

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