Украинка Киченок проиграла в полуфинале парного "Ролан Гаррос"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Киченок и Остапенко проиграли представительницам Франции Каролин Гарсии и Кристине Младенович во втором и третьем сетах - 6:2, 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 56 минут. Людмила Киченок и Елена Остапенко 4 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и 4/7 реализуемых брейк-пойнтов.

В финале парного "Ролан Гаррос" Гарсия и Младенович сыграют против пары Кори Гофф и Джессики Пегулы.

Ролан Гаррос

3 июня

Парный разряд Полуфинал

Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция) – Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) 2:6, 6:4, 6:2

Людмила Киченок стала первой украинкой, которая смогла пробиться в парный полуфинал Большого Шлема за 14 лет.

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