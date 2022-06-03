Украинка Киченок проиграла в полуфинале парного "Ролан Гаррос"
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии не сумела одержать победу в полуфинале парного "Ролан Гаррос"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Киченок и Остапенко проиграли представительницам Франции Каролин Гарсии и Кристине Младенович во втором и третьем сетах - 6:2, 4:6, 2:6.
Матч продолжался 1 час 56 минут. Людмила Киченок и Елена Остапенко 4 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и 4/7 реализуемых брейк-пойнтов.
В финале парного "Ролан Гаррос" Гарсия и Младенович сыграют против пары Кори Гофф и Джессики Пегулы.
Ролан Гаррос
3 июня
Парный разряд Полуфинал
Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция) – Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) 2:6, 6:4, 6:2
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Людмила Киченок стала первой украинкой, которая смогла пробиться в парный полуфинал Большого Шлема за 14 лет.
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