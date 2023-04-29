Об этом сообщает Еспресо.TV.

На соревнованиях в Южной Корее олимпийская чемпионка из Украины победила француженку Сирилль Риу (15:10), китаянку Шао Яки (15:6), кореянку Чжон Инхе (15:8) и венгерку Анну Мартон (15:7).

В полуфинале Ольгу Харлан остановила Сара Бальцер из Франции – 10:15 – и она получила бронзу.

Этап Гран-при в Сеуле стал первым в квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже. Украинские фехтовальщики будут выступать только на соревнованиях, в которые не будут участвовать россияне и белорусы, которых Международная федерация фехтования вернула к участию в стартах.

32-летняя Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой - 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.

Фехтование

Этап Гран-при в Сеуле, Южная Корея

Сабля, женщины

29 апреля

1. Теодора Гунтура (Греция)

2. Сара Бальцер (Франция)

3. Ольга Харлан (Украина)

3. Мисаки Эмура (Япония)