Украинка Харлан завоевала медаль Гран-при на старте отбора на Олимпиаду-2024
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла бронзу в соревнованиях саблисток на этапе Гран-при, которым начался отбор на Олимпийские игры-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На соревнованиях в Южной Корее олимпийская чемпионка из Украины победила француженку Сирилль Риу (15:10), китаянку Шао Яки (15:6), кореянку Чжон Инхе (15:8) и венгерку Анну Мартон (15:7).
В полуфинале Ольгу Харлан остановила Сара Бальцер из Франции – 10:15 – и она получила бронзу.
Этап Гран-при в Сеуле стал первым в квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже. Украинские фехтовальщики будут выступать только на соревнованиях, в которые не будут участвовать россияне и белорусы, которых Международная федерация фехтования вернула к участию в стартах.
32-летняя Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой - 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.
Фехтование
Этап Гран-при в Сеуле, Южная Корея
Сабля, женщины
29 апреля
1. Теодора Гунтура (Греция)
2. Сара Бальцер (Франция)
3. Ольга Харлан (Украина)
3. Мисаки Эмура (Япония)
- 10 марта Международная федерация фехтования приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
- 21 марта стало известно, что сборная Украины не будет участвовать в соревнованиях, в которых будут выступать фехтовальщики из РФ и Беларуси.
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