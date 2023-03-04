Украинка Харлан взяла серебро на Кубке мира по фехтованию
В субботу, 4 марта, украинская фехтовальщица Ольга Харлан заняла второе место на Кубке мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 4 марта, в греческих Афинах состоялся финал Кубка мира по фехтованию. Ольге Харлан удалось завоевать серебряную медаль.
В финале украинка уступила представительнице Венгрии Шугар Катинке Баттай – 14:15. Для Харлан – это первая медаль КМ с декабря 2019 года.
Это также 29-я медаль Кубка мира и 7-е серебро в карьере украинской фехтовальщицы.
- 9 февраля 2022 года Ольга Харлан решила возобновить свою карьеру после поражения в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде в Токио.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное