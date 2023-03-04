Украинка Харлан взяла серебро на Кубке мира по фехтованию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 4 марта, в греческих Афинах состоялся финал Кубка мира по фехтованию. Ольге Харлан удалось завоевать серебряную медаль.

В финале украинка уступила представительнице Венгрии Шугар Катинке Баттай – 14:15. Для Харлан – это первая медаль КМ с декабря 2019 года.

Это также 29-я медаль Кубка мира и 7-е серебро в карьере украинской фехтовальщицы.