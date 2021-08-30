Украинка Калинина вышла во второй круг US Open
Украинка Ангелина Калинина вышла во второй круг Открытого чемпионата США
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом круге Ангелина Калинина победила египтянку Майару Шериф в первом круге турнира US Open. Украинка уступила в первом сете 4:6, но победила во втором и третьем - 6:1, 6:1.
Матч продолжался 1 час 51 минуту. Украинка 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7/10 брейк-поинтов.
Во втором круге Калинина сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская - Анжелик Кербер, которые проведут свой матч сегодня.
30 августа на US Open также проведет свой матч и Элина Свитолина.
US Open. Grand Slam
Первый круг
30 августа
Ангелина Калинина (№76 WTA, Украина) - Майара Шериф (№96 WTA, Египет) 4:6 | 6:1 | 6:1
- 30 августа украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.
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