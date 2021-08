Украинка Калинина вышла во второй круг US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В первом круге Ангелина Калинина победила египтянку Майару Шериф в первом круге турнира US Open. Украинка уступила в первом сете 4:6, но победила во втором и третьем - 6:1, 6:1.



Матч продолжался 1 час 51 минуту. Украинка 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7/10 брейк-поинтов.



Во втором круге Калинина сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская - Анжелик Кербер, которые проведут свой матч сегодня.



30 августа на US Open также проведет свой матч и Элина Свитолина.



US Open. Grand Slam



Первый круг



30 августа



Ангелина Калинина (№76 WTA, Украина) - Майара Шериф (№96 WTA, Египет) 4:6 | 6:1 | 6:1

30 августа украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.