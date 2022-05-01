Украинка Калинина сенсационно победила экс-первую ракетку мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во втором круге турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) Калинина победила Мугурусу со счетом 6:3, 6:0.

Украинка, занимающая в мировом рейтинге 37 место, впервые в карьере победила теннисистку, которая находится в топ-10 квалификации WTA. Мугуруса в рейтинге идет девятой, а в 2017 году его возглавляла.

В третьем раунде Ангелина Калинина сыграет с победительницей встречи между украинкой Мартой Костюк и британкой Эммой Радукану.

Турнир WTA в Мадриде

Второй круг

1 мая

Ангелина Калинина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 6:0

20 апреля российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона.

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