Украинка Калинина сенсационно победила экс-первую ракетку мира
Украинская теннисистка Ангелина Калинина победила бывшую первую ракетку мира Гарбиньо Мугурусу на турнире WTA в Мадриде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во втором круге турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) Калинина победила Мугурусу со счетом 6:3, 6:0.
Украинка, занимающая в мировом рейтинге 37 место, впервые в карьере победила теннисистку, которая находится в топ-10 квалификации WTA. Мугуруса в рейтинге идет девятой, а в 2017 году его возглавляла.
В третьем раунде Ангелина Калинина сыграет с победительницей встречи между украинкой Мартой Костюк и британкой Эммой Радукану.
Турнир WTA в Мадриде
Второй круг
1 мая
Ангелина Калинина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 6:0
-
20 апреля российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное