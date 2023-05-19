Украинка Калинина обыграла вторую ракетку России и вышла в финал престижного турнира в Италии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина победила россиянку Веронику Кудерметову в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Для Калининой это был первый в карьере полуфинал на турнире уровня WTA 1000. Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Украинка обыграла Веронику Кудерметову в первом и третьем сетах – 7:5 и 6:2.
В рейтинге WTA Калинина занимает 47-ю позицию и является второй ракеткой Украины. Вероника Кудерметова – 12-ю, это второй показатель среди россиянок.
Ангелина Калинина в финале сыграет против победительницы пары Елена Рыбакина – Елена Остапенко.
Internazionali BNL d Италия. WTA 1000
Рим, Италия
19 мая
Полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 5:7, 6:2
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