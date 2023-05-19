Украинка Калинина обыграла вторую ракетку России и вышла в финал престижного турнира в Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для Калининой это был первый в карьере полуфинал на турнире уровня WTA 1000. Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Украинка обыграла Веронику Кудерметову в первом и третьем сетах – 7:5 и 6:2.

В рейтинге WTA Калинина занимает 47-ю позицию и является второй ракеткой Украины. Вероника Кудерметова – 12-ю, это второй показатель среди россиянок.

Ангелина Калинина в финале сыграет против победительницы пары Елена Рыбакина – Елена Остапенко.

Internazionali BNL d Италия. WTA 1000

Рим, Италия

19 мая

Полуфинал

Ангелина Калинина (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 5:7, 6:2