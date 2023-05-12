Украинка Калинина обыграла российскую теннисистку на турнире в Италии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина удачно стартовала на турнире WTA 1000 в Риме
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ангелина Калинина начала выступления на турнире WTA 1000 в Риме со второго круга, где ее соперницей стала россиянка Анна Блинкова.
Украинка сумела победить представительницу страны-террориста в двух сетах – 6:2 и 6:2.
В рейтинге WTA Калинина занимает 47 позицию. Россиянка Блинкова – 73.
В 1/16 финала Калинина сыграет против американки Софии Кенин.
WTA 1000. Рим, Италия
11 мая
Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова (Россия) – 6:2, 6:2
- В апреле украинская теннисистка Элина Свитолина выразила возмущение разрешением россиянам и белорусам выступить на самом престижном теннисном турнире - Уимблдоне.
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