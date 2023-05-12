Украинка Калинина обыграла российскую теннисистку на турнире в Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ангелина Калинина начала выступления на турнире WTA 1000 в Риме со второго круга, где ее соперницей стала россиянка Анна Блинкова.

Украинка сумела победить представительницу страны-террориста в двух сетах – 6:2 и 6:2.

В рейтинге WTA Калинина занимает 47 позицию. Россиянка Блинкова – 73.

В 1/16 финала Калинина сыграет против американки Софии Кенин.

WTA 1000. Рим, Италия

11 мая

Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова (Россия) – 6:2, 6:2