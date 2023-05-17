Украинка Калинина обыграла бразильскую теннисистку и вышла в полуфинал престижного турнира в Италии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина победила Беатрис Хаддад Маю из Бразилии в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме
Об этом сообщает Еспресо.TV
Матч Калинина – Хаддад Маю длился 3 часа 41 минуту. Это был самый длинный поединок этого теннисного сезона. Украинка уступила в первом сете – 6(2):7(7). Однако обыграла соперницу в следующих - 7(8):6 и 6:3.
В рейтинге WTA украинская теннисистка Ангелина Калинина занимает 47-ю позицию. Беатрис Хаддад Маю из Бразилии – 15 в списке WTA. Украинка ведет в личных встречах со счётом 4:0.
Калинина в следующем раунде сразится против победительницы матча, где россиянка Вероника Кудерметова (№12 WTA) встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№21 WTA).
Internazionali BNL d Италия. WTA 1000
Рим, Италия
17 мая
Четвертьфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Беатрис Хаддад Мая (Бразилия) – 6(2):7(7), 7(8):6, 6:3
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