Украинка Калинина обыграла бразильскую теннисистку и вышла в полуфинал престижного турнира в Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV

Матч Калинина – Хаддад Маю длился 3 часа 41 минуту. Это был самый длинный поединок этого теннисного сезона. Украинка уступила в первом сете – 6(2):7(7). Однако обыграла соперницу в следующих - 7(8):6 и 6:3.

В рейтинге WTA украинская теннисистка Ангелина Калинина занимает 47-ю позицию. Беатрис Хаддад Маю из Бразилии – 15 в списке WTA. Украинка ведет в личных встречах со счётом 4:0.

Калинина в следующем раунде сразится против победительницы матча, где россиянка Вероника Кудерметова (№12 WTA) встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№21 WTA).

Internazionali BNL d Италия. WTA 1000

Рим, Италия

17 мая

Четвертьфинал

Ангелина Калинина (Украина) – Беатрис Хаддад Мая (Бразилия) – 6(2):7(7), 7(8):6, 6:3