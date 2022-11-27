Украинка и украинец торжествовали на ЧМ по боксу среди молодежи

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

В финале первого среднего весового дивизиона (66-70 кг) украинка Вероника Накота победила Азизу Зорикову из Узбекистана раздельным решением судей.

ЧМ по боксу среди молодежи проходит в Аликанте, Испания.

В этом году 18-летняя Накота также торжествовала чемпиону Европы.

Позже вторую золотую медаль для Украины принес Никита Засенюк, успешно выступивший в весовой категории 75-80 кг. В заключительном бою украинец победил представителя Узбекистана Бойматова Рахматулло.

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