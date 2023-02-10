Украинка Геращенко победила на турнире по прыжкам в высоту
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко одержала победу на турнире в итальянском Удине
Об этом сообщает "Трибуна".
Ирина Геращенко торжествовала на соревнованиях по прыжкам в высоту в помещении. В победной попытке украинка показала результат 1,93 м.
Серебро на турнире в итальянском Удине завоевала чемпионка мира-2022 Элеанор Паттерсон. Бронзу завоевала Эрин Шоу.
Для Геращенко это второе золото сезона. Она стала первой на турнире во французском Нанте.
Udin Jump Development
Прыжки в высоту. Женщины
9 февраля
1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93 м
2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,93 м
3. Эрин Шоу (Австралия) – 1,90 м
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