Украинка Геращенко победила на турнире по прыжкам в высоту

Об этом сообщает "Трибуна".

Ирина Геращенко торжествовала на соревнованиях по прыжкам в высоту в помещении. В победной попытке украинка показала результат 1,93 м.

Серебро на турнире в итальянском Удине завоевала чемпионка мира-2022 Элеанор Паттерсон. Бронзу завоевала Эрин Шоу.

Для Геращенко это второе золото сезона. Она стала первой на турнире во французском Нанте.

Udin Jump Development

Прыжки в высоту. Женщины

9 февраля

1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93 м

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,93 м

3. Эрин Шоу (Австралия) – 1,90 м