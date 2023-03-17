Украинка Федина завоевала историческое "золото" на КС по артистическому плаванию

Об этом сообщает "Трибуна".

В четверг, 16 марта, в канадском Маркеме состоялся первый в истории Кубок мира по артистическому плаванию. Первыми соперничали женщины в одиночной технической программе.

В исторический день победу в технической программе одержала украинка 21-летняя Марта Федина, набравшая за свою программу 245,2917 балла.

Кубок мира по артистическому плаванию

Техническая программа. Женщины-одиночки

16 марта

1. Марта Федина (Украина) – 245,2917 б.

2. Юкико Инуи (Япония) – 242,7917 б.

3. Одри Ламоте (Канада) – 196,2833 б.