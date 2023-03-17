Украинка Федина завоевала историческое "золото" на КС по артистическому плаванию
Украинская спортсменка Марта Федина торжествовала на первом в истории Кубка мира по артистическому плаванию
Об этом сообщает "Трибуна".
В четверг, 16 марта, в канадском Маркеме состоялся первый в истории Кубок мира по артистическому плаванию. Первыми соперничали женщины в одиночной технической программе.
В исторический день победу в технической программе одержала украинка 21-летняя Марта Федина, набравшая за свою программу 245,2917 балла.
Кубок мира по артистическому плаванию
Техническая программа. Женщины-одиночки
16 марта
1. Марта Федина (Украина) – 245,2917 б.
2. Юкико Инуи (Япония) – 242,7917 б.
3. Одри Ламоте (Канада) – 196,2833 б.
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