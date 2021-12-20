Украинка Елена Пех, которую держат в плену боевики "ДНР", в критическом состоянии

Об этом она написала в Telegram.



По информации Денисовой, Елена была задержана в августе 2018 года в Горловке. Три месяца ее держали на гауптвахте одной из воинских частей Донецка, где пытали электротоком, душили пакетом, вкручивали в колени шурупы, имитировали расстрел и требовали признания в госизмене.



Омбудсмен отметила, что 27 марта 2020 года Елену приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в "государственной измене".



По словам Денисовой, после пыток у Пех развился артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением их функций II-III степени, варикозное расширение вен ног, хронический тромбофлебит, который может привести к трофической язве и гангрене. Она не может передвигаться без палочки и страдает тяжелой формой эпилепсии. Кроме того, женщина имеет резистентную форму гипертонической болезни, тяжелую стенокардию и нарушение зрения.



"Елене требуется срочная госпитализация в отделение травматологии для оперативного вмешательства и определения дальнейшего лечения у невропатолога и сосудистого хирурга", - написала омбудсмен.



До ареста Елена Пех преподавала в школе немецкий, русский язык и литературу, работала в Горловском художественном музее в должности старшего научного сотрудника. Она проводила экскурсии, писала научные статьи, участвовала в конференциях. В августе 2014 года выехала в Одессу, где занималась переводами. Впоследствии была вынуждена вернуться в Дебальцево, где ухаживала за больной после инсульта мамой.



Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой посетить Елену Пех, содействовать ее госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на временно оккупированных территориях заключены почти полтысячи человек за проявление проукраинской позиции.