Украинка, бежавшая за границу от войны, выиграла марафон в Иерусалиме
Валентина Верецкая из Николаева, вынужденная покинуть родной город после вторжения России, победила в марафоне в Израиле
Об этом сообщает The New York Times, передает Эспрессо.TV .
Верецкую, профессиональную бегунку и физиотерапевта, вместе с дочерью приютила семья в Польше. Ее муж остался в Украине и воюет.
По словам женщины, ее дом в Николаеве разрушен, а из-за войны она не могла тренироваться.
Однако стремилась вернуться в любящий спорт, поэтому связалась с представителями Иерусалимского марафона и смогла получить место в соревнованиях.
Веретеска была шокирована своей победой, пишет издание.
Это был четвертый марафон. Перед войной она заняла первое место в марафоне в Албании 17 октября и третье место в марафоне Гутенберга в Майнце, Германия, в мае 2019 года.
Она сказала, что думала о войне во время иерусалимского забега, и эти мысли подпитывали ее стремление к победе.
- Напомним, накануне украинка Елена Костевич стала чемпионкой Европы по стрельбе из пневматического пистолета.
- А украинские фигуристы на чемпионате мира во Франции выступали без костюма и тренировок, но под овации зала.
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