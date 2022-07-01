Украинка Бех-Романчук завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги"
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла второе место в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Марина Бех-Романчук выиграла серебро в прыжках в длину в шведском Стокгольме. В пятой попытке украинка продемонстрировала результат 6,76 м, что позволило ей стать второй в финальном протоколе.
Британка Лоррейн Юген показала результат 6.81 м – это ее личный рекорд сезона и первая позиция в соревнованиях в Стокгольме.
Бронзу завоевала Хадди Санья из Швеции.
Бриллиантовая лига. Стокгольм, Швеция
Прыжки в длину. Женщины
30 июня
1. Лоррейн Юген (Великобритания) – 6.81 м
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.76
3. Хадди Санья (Швеция) – 6.74
- 10 июня Бех-Романчук торжествовала на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме.
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