Украинка Бех-Романчук завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Марина Бех-Романчук выиграла серебро в прыжках в длину в шведском Стокгольме. В пятой попытке украинка продемонстрировала результат 6,76 м, что позволило ей стать второй в финальном протоколе.

Британка Лоррейн Юген показала результат 6.81 м – это ее личный рекорд сезона и первая позиция в соревнованиях в Стокгольме.

Бронзу завоевала Хадди Санья из Швеции.

Бриллиантовая лига. Стокгольм, Швеция

Прыжки в длину. Женщины

30 июня

1. Лоррейн Юген (Великобритания) – 6.81 м

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.76

3. Хадди Санья (Швеция) – 6.74

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