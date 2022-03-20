Украинка Бех-Романчук завоевала серебро ЧМ по легкой атлетике
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль в тройном прыжке на чемпионате мира в помещении
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
На ЧМ в Белграде (Сербия) Бех-Романчук, специализирующаяся в прыжках в длину, дебютировала в тройном прыжке на международном уровне. Украинка сразу показала результат 14,74 м и получила серебро.
Чемпионкой мира со скачком на 15,74 м стала Юлимар Рохас из Венесуэлы, побившей мировой рекорд, который держался 18 лет.
Бронза в Кимберли Уильямс из Ямайки, показавшая результат 14,62м.
Легкая атлетика
Чемпионат мира в помещении
Женщины. Тройной скачок
20 марта
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15.74 м
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14.74 м
3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14.62 м
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Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.
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