Украинка Бех-Романчук завоевала серебро ЧМ по легкой атлетике

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

На ЧМ в Белграде (Сербия) Бех-Романчук, специализирующаяся в прыжках в длину, дебютировала в тройном прыжке на международном уровне. Украинка сразу показала результат 14,74 м и получила серебро.

Чемпионкой мира со скачком на 15,74 м стала Юлимар Рохас из Венесуэлы, побившей мировой рекорд, который держался 18 лет.

Бронза в Кимберли Уильямс из Ямайки, показавшая результат 14,62м.

Легкая атлетика

Чемпионат мира в помещении

Женщины. Тройной скачок

20 марта

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15.74 м

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14.74 м

3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14.62 м

Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.

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