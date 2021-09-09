Украинка Бех-Романчук завоевала бронзу в финале "Бриллиантовой лиги"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Цюрихе (Швейцария) Бех-Романчук финишировала третьей с результатом 6,75 м, который она показала в последней попытке.

Серебро с показателем 6,83 м выиграла хадд Санья из Швеции, победу одержала Ивана Шпанович из Сербии, которая прыгнула на 6,96 м.

Бриллиантовая лига

Прыжки в длину

женщины

8 сентября

1. Ивана Шпанович (Сербия) - 6,96

2. хадд Санья (Швеция) - 6,83

3. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6,75