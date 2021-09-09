Украинка Бех-Романчук завоевала бронзу в финале "Бриллиантовой лиги"
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла третье место в прыжках в высоту в финале "Бриллиантовой лиги"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Цюрихе (Швейцария) Бех-Романчук финишировала третьей с результатом 6,75 м, который она показала в последней попытке.
Серебро с показателем 6,83 м выиграла хадд Санья из Швеции, победу одержала Ивана Шпанович из Сербии, которая прыгнула на 6,96 м.
Бриллиантовая лига
Прыжки в длину
женщины
8 сентября
1. Ивана Шпанович (Сербия) - 6,96
2. хадд Санья (Швеция) - 6,83
3. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6,75
- Напомним, 8 сентября украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место по прыжкам в высоту в финале "Бриллиантовой лиги".
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