Украинка Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в тройном прыжке
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук победила в соревнованиях по тройному прыжку на ЧЕ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 19 августа, на мультиспортивном чемпионате Европы прошли финальные соревнования по тройному прыжку. Удалось победить Марине Бех-Романчук.
Украинка в пятой попытке прыгнула на 15,02 метра. Это самый лучший результат финальных соревнований и всего европейского сезона, а для Украины рекордный результат с 1996 года.
Для Бех-Романчук это первая медаль ЧЕ в тройном прыжке.
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022
Тройной скачок. Женщины
19 августа
Мюнхен, Германия
1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 15,02 м
2. Кристичная Мякеля (Финляндия) – 14,64 м
3. Ханна Миненко (Израиль) – 14,45 м
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