Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 19 августа, на мультиспортивном чемпионате Европы прошли финальные соревнования по тройному прыжку. Удалось победить Марине Бех-Романчук.

Украинка в пятой попытке прыгнула на 15,02 метра. Это самый лучший результат финальных соревнований и всего европейского сезона, а для Украины рекордный результат с 1996 года.

Для Бех-Романчук это первая медаль ЧЕ в тройном прыжке.

Мультиспортивный чемпионат Европы-2022

Тройной скачок. Женщины

19 августа

Мюнхен, Германия

1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 15,02 м

2. Кристичная Мякеля (Финляндия) – 14,64 м

3. Ханна Миненко (Израиль) – 14,45 м

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