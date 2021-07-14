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Украинка Бех-Романчук победила на последнем перед Олимпиадой этапе "Бриллиантовой лиги"

14 июля, 2021 среда
08:14
Спорт Марина Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в прыжках в длину

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бех-Романчук на соревнованиях в Гейтсхеде (Великобритания) победила с результатом 6,67 м.

Второе место заняла Малайка Михамбо из Германии (6,65 м), третье - Фатима Дьяме из Испании (6,46 м)

Для Марины Бех-Романчук эта победа стала первой на этапах "Бриллиантовой лиги" в нынешнем сезоне.

После соревнований в Гейтсхеде украинка отправляется на Олимпиаду в Токио, которая стартует 23 июля.

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прыжки в длину
Марина Бех
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