Украинка Бех-Романчук победила на последнем перед Олимпиадой этапе "Бриллиантовой лиги"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бех-Романчук на соревнованиях в Гейтсхеде (Великобритания) победила с результатом 6,67 м.

Второе место заняла Малайка Михамбо из Германии (6,65 м), третье - Фатима Дьяме из Испании (6,46 м)

Для Марины Бех-Романчук эта победа стала первой на этапах "Бриллиантовой лиги" в нынешнем сезоне.

После соревнований в Гейтсхеде украинка отправляется на Олимпиаду в Токио, которая стартует 23 июля.