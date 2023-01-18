Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду, 18 января, в Мельбурне Байндль, занимающая в мировом рейтинге 97 место, победила Макнелли (94) со счетом 6:1, 7:6.

Украинка, ранее выступавшая под девичьей фамилией Козлова, вышла к третьему кругу самой престижной серии Grand Slam впервые в карьере.

В 1/16 финала Екатерина Байндль встретится с Еленой Остапенко из Латвии (17).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января

Женщины

Второй круг

Екатерина Байндль (Украина) – Кэтрин Макнелли (США) – 6:1, 7:6

18 января во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинка Ангелина Калинина победила чешскую теннисистку Петру Квитову.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль неожиданно уступил американцу Маккензи Макдональду и сдал полномочия действующего победителя Australian Open.

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