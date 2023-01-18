Украинка Байндль превзошла лучший результат в карьере на Australian Open
Екатерина Байндль победила на Открытом чемпионате Австралии американку Кэтрин Макнелли и впервые в карьере вышла в третий круг теннисного турнира Grand Slam
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В среду, 18 января, в Мельбурне Байндль, занимающая в мировом рейтинге 97 место, победила Макнелли (94) со счетом 6:1, 7:6.
Украинка, ранее выступавшая под девичьей фамилией Козлова, вышла к третьему кругу самой престижной серии Grand Slam впервые в карьере.
В 1/16 финала Екатерина Байндль встретится с Еленой Остапенко из Латвии (17).
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января
Женщины
Второй круг
Екатерина Байндль (Украина) – Кэтрин Макнелли (США) – 6:1, 7:6
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