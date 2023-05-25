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Украинка Антонина Самойлова во второй раз за время полномасштабного вторжения РФ поднялась на Эверест

25 мая, 2023 четверг
22:47
Спорт

Антонина Самойлова стала первой украинкой, поднявшейся на Эверест дважды, при чем сделала она это в течение года – восхождение посвятила отцу и брату, воюющих в рядах ВСУ

Об этом она сообщила на странице в Instagram.

В этом году украинская альпинистка попыталась сойти на крышу мира без кислорода, однако болезнь помешала. Несмотря на сильную слабость и уговоры гида не идти на вершину, Антонина Самойлова таки сошла на Эверест с кислородом во второй раз во время полномасштабной войны в Украине.

Девушка стала первой из украинок, кто сделал это дважды.

В прошлом сезоне, также в мае, она стала единственным представителем Украины, покорившим самую высокую вершину мира в 2022 году.

Оба восхождения украинка посвятила несокрушимости и силе своего народа и его борьбе за свободу, ведь ее отец и брат защищают Украину на службе в ВСУ.

Сходить на вершины Антонина Самойлова начала в 2018 году. Это случилось после смерти мамы. Первой стала самая высокая точка Африки – гора Килиманджаро. Затем она поднялась на Эльбрус, Уинсон, самую опасную в мире К2 и, наконец, дважды на Эверест.

  • Напомним, вчера стало известно, что украинский альпинист Валентин Сипавин в пятый раз поднялся на Эверест. Флаг, с которым он совершил восхождение, продадут на United24.
туризм
военные силы Украины
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