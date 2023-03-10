Об этом информирует пресс-служба Дии.

За прошедшую неделю более 1,1 млн украинцев проголосовали в Действии за переименование Юго-Западной железной дороги. Новое название выбрали – Центральная.

Мнения пользователей разделились: за Центральную железную дорогу проголосовало более 417,2 тыс. украинцев, за Киевскую отдали 328,6 тыс. голосов, за Столичную и Северную – 242,4 тыс. и 138,9 тыс. соответственно.

Об этом Укрзализныця на этом не останавливается и объявляет новый опрос в Дии.

"Время выбрать новое название и для ЮЖД, которая охватывает территории Харьковской, Полтавской, Сумской, отдельные районы Черниговской, Луганской областей", - говорится в сообщении.

Опрос продлится до 17 марта.