Украинизируем железную дорогу: в Дии определили новое название и объявили об еще одном опросе
Юго-Западная железная дорога получила новое название Центральная. За переименование проголосовало более 417,2 тысяч пользователей Дии
Об этом информирует пресс-служба Дии.
За прошедшую неделю более 1,1 млн украинцев проголосовали в Действии за переименование Юго-Западной железной дороги. Новое название выбрали – Центральная.
Мнения пользователей разделились: за Центральную железную дорогу проголосовало более 417,2 тыс. украинцев, за Киевскую отдали 328,6 тыс. голосов, за Столичную и Северную – 242,4 тыс. и 138,9 тыс. соответственно.
Об этом Укрзализныця на этом не останавливается и объявляет новый опрос в Дии.
"Время выбрать новое название и для ЮЖД, которая охватывает территории Харьковской, Полтавской, Сумской, отдельные районы Черниговской, Луганской областей", - говорится в сообщении.
Опрос продлится до 17 марта.
- Напомним, Укрзализныця начинает трехлетнюю программу "Железная украинизация", цель которой полностью избавиться от имперских и российских названий, отметок, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта. Комплексная программа рассчитана на 2023-2025 гг. За эти три года в несколько этапов планируется украинизировать все, что связывает железнодорожную отрасль Украины со страной-агрессором: названия железных дорог, отметки километража, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций.
- Укрзализныця в рамках старта масштабной программы дерусификации и украинизации объектов железнодорожного транспорта будет вычислять нулевой километр от сердца Украины – главного столичного вокзала станции Киев-Пассажирский.
- 3 марта в Действии началось голосование за новое название для Юго-Западной железной дороги. Ведь Юго-Западная и Южная получили названия по географической привязке к русской империи. Хотя территориально расположены в совсем других регионах.
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