Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Многие ожидали этого обновления. Сейчас тестирую бета iOS 16.4. Там появились новые фишки для украинской клавиатуры", - говорится в сообщении.

Так, на новой украинской клавиатуре теперь доступен "предективный ввод" текста. Во время него гаджет в процессе набора предлагает пользователю варианты окончания слов и фраз. Также появится функция "скольжения": украинский текст можно будет набирать, просто свисая пальцем по экрану.

"Через несколько недель ждите всех девайсов Apple. Украинизация продолжается", - написал Федоров.