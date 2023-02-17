"Украинизация продолжается": Apple добавит новые функции для украинской клавиатуры на iOS
Компания Apple добавит новые функции для украинской клавиатуры на iOS, которые через несколько недель появятся на всех телефонах бренда
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Многие ожидали этого обновления. Сейчас тестирую бета iOS 16.4. Там появились новые фишки для украинской клавиатуры", - говорится в сообщении.
Так, на новой украинской клавиатуре теперь доступен "предективный ввод" текста. Во время него гаджет в процессе набора предлагает пользователю варианты окончания слов и фраз. Также появится функция "скольжения": украинский текст можно будет набирать, просто свисая пальцем по экрану.
"Через несколько недель ждите всех девайсов Apple. Украинизация продолжается", - написал Федоров.
- 27 декабря 2022 г. американская компания Apple, которая в марте 2022 года заявила о выходе с российского рынка, запретила поддержку нескольких функций для своих устройств на территории РФ.
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