#UkraineUnitedWithTheWorld: украинцы отметят День соборности акциями по всему миру
В День соборности Украины украинцы создадут "Цепь единства с миром": в странах Европы, Азии, Америки и Австралии пройдут акции в рамках всемирной кампании #UkraineUnitedWithTheWorld
Об этом сообщают координаторы акции.
Участие в мероприятиях, которые пройдут 21 и 22 января в странах мира на разных континентах, примут активисты и представители украинских диаспор и общин, местные жители. Также к ним будут приобщены украинские защитники, которые находятся на лечении, реабилитации или отдыхе, и все желающие.
Участники акции станут в "Цепи Единства с миром" возле памятников, на центральных площадях и возле узнаваемых сооружений в своих городах, держа в руках флаг Украины, флаг страны, в которой будут проводить акцию, и флаги стран, которые сегодня активно поддерживают Украину, тем самым показывая, что весь цивилизованный мир сегодня с Украиной. Параллельно с цепью будет происходить подписание персональных писем в парламенты с требованием предоставить Украине больше оружия.
"Украина существует благодаря поддержке со стороны всего мира. Весь цивилизованный мир сегодня объединен вокруг Украины. Наше государство благодарит мир за поддержку и за то, что оно сегодня существует и противостоит врагу. Россия же в то же время стремится уничтожить население Украины и восстановить Советский Союз в тех географических пределах, в которых он существовал на момент своего распада. Остановить современную РФ, понимающую исключительно язык силы, можно только путем победы украинской армии на поле боя в Украине, поэтому нам срочно нужно современное западное оружие", – пишут координаторы всемирной акции.
Также участники мер призовут всех желающих присоединиться к кампании, направленной на то, чтобы добиться исключения России из состава Совета Безопасности ООН и самой Организации Объединенных Наций.
Акции пройдут в 25 странах и 47 городах мира. Список можно найти по этой ссылке. Присоединяться к акциям приглашают всех желающих
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