Украинец Зубков оформил дубль в Кубке Венгрии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 27 октября, "Ференцварош" в 1/16 финала Кубка Венгрии на выезде разбил "Теккель" 7:0. Украинец Александр Зубков вышел на поле в основе и за первый тайм оформил дубль. После первого тайма счет был уже 6:0, а для нашего полузащитника матч закончился, он был заменен.



Для Александра Зубкова это первые голы нынешнего сезона. На счету 24-летнего украинца также 2 ассиста в 14 матчах сезона.



Кубок Венгрии



1/16 финала



27 октября



"Текель" – "Ференцварош" 0:7



Голы: Зубков, 12, 42, Узуни, 15, 19, Захариассен, 26, 45+1, Мак, 83

19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы шотландский "Селтик" победил венгерский "Ференцварош".