Украинец Зубков оформил дубль в Кубке Венгрии по футболу
Украинский полузащитник Александр Зубков оформил дубль в матче Кубка Венгрии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 27 октября, "Ференцварош" в 1/16 финала Кубка Венгрии на выезде разбил "Теккель" 7:0. Украинец Александр Зубков вышел на поле в основе и за первый тайм оформил дубль. После первого тайма счет был уже 6:0, а для нашего полузащитника матч закончился, он был заменен.
Для Александра Зубкова это первые голы нынешнего сезона. На счету 24-летнего украинца также 2 ассиста в 14 матчах сезона.
Кубок Венгрии
1/16 финала
27 октября
"Текель" – "Ференцварош" 0:7
Голы: Зубков, 12, 42, Узуни, 15, 19, Захариассен, 26, 45+1, Мак, 83
- 19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы шотландский "Селтик" победил венгерский "Ференцварош".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное