Украинец Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих левых защитников в мире после последних обновлений, место нашлось для Александра Зинченко
Об этом сообщает авторитетный статистический портал Transfermarkt.
В десятку самых дорогих левых защитников мира вошел универсал Александр Зинченко, оцениваемый в 32 млн евро. Украинский игрок делит 9-10 место со своим конкурентом по "Арсеналу" Кираном Тирни.
Возглавил список 21-летний канадец Альфонсо Дэвис из "Баварии". Североамериканца оценили в 70 млн евро.
Самые дорогие левые защитники мира по версии Transfermarkt:
1. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 70 млн евро
2. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль") – 65 млн евро
3. Тео Эрнандес ("Милан") – 55 млн евро
4. Марк Кукурелья ("Челси") – 55 млн евро
5. Нуну Мендеш ("ПСЖ") – 50 млн евро
6. Ферлан Менди ("Реал") – 40 млн евро
7. Бен Чилвелл ("Челси") – 38 млн евро
8. Хосе Гая ("Валенсия") – 35 млн евро
9. Киран Тирни ("Арсенал") – 32 млн евро
10. Александр Зинченко ("Арсенал") – 32 млн евро
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