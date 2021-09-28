Украинец Зинченко не сыграет против Месси, Неймара и Мбаппе в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

Зинченко не оказалось в списке футболистов английского клуба, которые отправились на игру с ПСЖ в Париже.

Причиной является повреждение украинца, которого беспокоит ушиб, из-за которого он пропустил несколько последних матчей "Манчестер Сити".

Всего в нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл за манчестерцев 3 матча.

Игра ПСЖ - "Манчестер Сити" состоится 28 сентября в столице Франции.

20 сентября главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Александр Зинченко травмирован.