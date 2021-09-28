Украинец Зинченко не сыграет против Месси, Неймара и Мбаппе в Лиге чемпионов
Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустит матч 2-го тура Лиги чемпионов против французского ПСЖ
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".
Зинченко не оказалось в списке футболистов английского клуба, которые отправились на игру с ПСЖ в Париже.
Причиной является повреждение украинца, которого беспокоит ушиб, из-за которого он пропустил несколько последних матчей "Манчестер Сити".
Всего в нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл за манчестерцев 3 матча.
Игра ПСЖ - "Манчестер Сити" состоится 28 сентября в столице Франции.
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20 сентября главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Александр Зинченко травмирован.
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