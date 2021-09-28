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Главная Спорт Украинец Зинченко не сыграет против Месси, Неймара и Мбаппе в Лиге чемпионов

Украинец Зинченко не сыграет против Месси, Неймара и Мбаппе в Лиге чемпионов

28 сентября, 2021 вторник
10:10
Спорт Александр Зинченко

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустит матч 2-го тура Лиги чемпионов против французского ПСЖ

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

Зинченко не оказалось в списке футболистов английского клуба, которые отправились на игру с ПСЖ в Париже.

Причиной является повреждение украинца, которого беспокоит ушиб, из-за которого он пропустил несколько последних матчей "Манчестер Сити".

Всего в нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл за манчестерцев 3 матча.

Игра ПСЖ - "Манчестер Сити" состоится 28 сентября в столице Франции.

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