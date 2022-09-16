Украинец завоевал бронзу на ЧМ по вольной борьбе
Украинский спортсмен Василий Михайлов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе
Об этом сообщает "Трибуна".
В схватке за бронзовую медаль ЧМ по вольной борьбе Василий Михайлов победил узбекистанца Бехзода Абдурахмонова – 5:3. Украинский спортсмен выступает в весе до 79 кг.
Для 27-летнего Михайлова – это первая медаль на ЧМ. Эта бронза стала первым успехом Украины в мужской свободной борьбе на ЧМ-2022.
В общем, это шестая медаль для украинских борцов на турнире.
ЧМ-2022 проходит в Белграде.
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