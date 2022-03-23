Украинец Захареев, которого называют "наследником Ломаченко", выиграл ЧЕ по боксу
Украинский боксер Юрий Захареев выиграл чемпионат Европы среди спортсменов в возрасте до 22 лет
Об этом сообщает федерация бокса Украины.
В финале украинец Юрий Захареев, выступающий в весовой категории до 71 кг, победил валлийца Крофта Гарана.
В других боях ЧЕ Андрей Ефимович (до 48 кг) уступил Луке Кублашвилле из Грузии и завоевал серебро соревнований, Максим Власюк (до 60 кг) проиграл Розенову Радославу (Болгария), и также получил серебряную медаль.
Иван Сапун (до 86 кг) уступил Яну Заку из Израиля и стал вице-чемпионом Европы.
Юрий Захареев является воспитаником школы бокса Белгород-Днестровского. В этом городе в Одесской области живет и тренируется двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях Василий Ломаченко.
- Напомним, 6 ноября Юрий Захареев победил в финале чемпионата мира в категории до 71 кг россиянина Вадима Мусаева и получил золотую награду.
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