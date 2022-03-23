Украинец Захареев, которого называют "наследником Ломаченко", выиграл ЧЕ по боксу

Об этом сообщает федерация бокса Украины.



В финале украинец Юрий Захареев, выступающий в весовой категории до 71 кг, победил валлийца Крофта Гарана.



В других боях ЧЕ Андрей Ефимович (до 48 кг) уступил Луке Кублашвилле из Грузии и завоевал серебро соревнований, Максим Власюк (до 60 кг) проиграл Розенову Радославу (Болгария), и также получил серебряную медаль.



Иван Сапун (до 86 кг) уступил Яну Заку из Израиля и стал вице-чемпионом Европы.

Юрий Захареев является воспитаником школы бокса Белгород-Днестровского. В этом городе в Одесской области живет и тренируется двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях Василий Ломаченко.