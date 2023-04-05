Украинец Забарный дебютировал в АПЛ
Украинский защитник Илья Забарный провел первый матч за английский "Борнмут"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 4 апреля, "Борнмут" и "Брайтон" сыграли перенесенный матч 7-го тура АПЛ. Встреча закончилась победой "Брайтона" со счетом 2:0.
Защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел на замену на 85-й минуте при счете 0:1. Украинец заменил Маркоса Сенеси.
Это был дебют 20-летнего Забарного в АПЛ. Зимой "Борнмут" купил украинца у "Динамо" за 22,7 млн. евро. Но травмы мешали Забарному сыграть за английский клуб.
В турнирной таблице АПЛ "Борнмут" делит 15-18 место с "Вест Хэмом", "Эвертоном" и "Ноттингемом". У команд по 27 баллов.
- 4 апреля в перенесенном матче 8-го тура Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем".
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