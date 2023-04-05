Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Украинец Забарный дебютировал в АПЛ

Украинец Забарный дебютировал в АПЛ

5 апреля, 2023 среда
00:59
Спорт

Украинский защитник Илья Забарный провел первый матч за английский "Борнмут"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во вторник, 4 апреля, "Борнмут" и "Брайтон" сыграли перенесенный матч 7-го тура АПЛ. Встреча закончилась победой "Брайтона" со счетом 2:0.

Защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел на замену на 85-й минуте при счете 0:1. Украинец заменил Маркоса Сенеси.

Это был дебют 20-летнего Забарного в АПЛ. Зимой "Борнмут" купил украинца у "Динамо" за 22,7 млн. евро. Но травмы мешали Забарному сыграть за английский клуб.

В турнирной таблице АПЛ "Борнмут" делит 15-18 место с "Вест Хэмом", "Эвертоном" и "Ноттингемом". У команд по 27 баллов.

Сборная Украины
Читайте также:
Автор Сергей Марченко
4 апреля, 2023 вторник
"Война в Буковеле". Персонажей типа Фатулы создает коррупция
Дональд Трамп
5 апреля, 2023 среда
Дональда Трампа арестовали
3 апреля, 2023 понедельник
Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.83
  • EUR
    Покупка 39.94
    Продажа 40.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 апреля
02:08
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 апреля
02:06
Верещук посоветовала жителям временно оккупированных территорий срочно выезжать в третьи страны
01:38
В Беларуси спецслужбы задержали и вернули в РФ юношу из Мариуполя, пытавшегося вернуться в Украину
01:08
Дональд Трамп
Дональда Трампа арестовали
00:50
Столтенберг Зеленский
Столтенберг официально пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе
00:48
"С начала войны я собрала более миллиона долларов на нужды Украины", - Свитолина
00:32
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ: Мудрика выпустили только к концу матча
00:13
Билл Клинтон, Борис Ельцин, Леонид Кравчук. 14 января 1994 года, Москва
"Чувствую себя ужасно": Билл Клинтон сожалеет, что способствовал отказу Украины от ядерного оружия
2023, вторник
4 апреля
23:41
Путин уволил генерала Мурадова, провалившего наступление на Угледар, - СМИ
23:28
Парламент Чили, губернаторы США, Трюдо и фон дер Ляен: Зеленский рассказал о ряде международных обращений и разговоров
22:27
Аналитика
В ближайшее время будем ждать агонию российского наступления. Колонка Сергея Згурца
22:20
В госдуме РФ предлагают признать феминизм экстремистской идеологией
22:17
Эксклюзив
Енс Столтенберг
Столтенберг: Украина станет членом НАТО – позиция Альянса не изменилась
21:52
Ответственность за убийство пропагандиста Татарского взяла на себя организация, якобы подорвавшая Дугину
21:50
РФ возмущена публикацией о преступлениях россиян в Буче: вызвала поверенного Франции и заявила протест
21:00
Обзор
Удар Финляндии по Путину, белорусские самолеты готовы к применению "ядерки", польские фермеры угрожают сорвать визит Зеленского. Мировые СМИ об Украине 4 апреля
20:47
Сиярто заявил, что присутствие Кулебы на встрече членов НАТО нарушает принцип единства Альянса
20:31
Облсовет Хмельницкого принял решение о запрете УПЦ МП в области
20:22
Эксклюзив
Барабаш: в Авдеевке остается 5 детей, родителей их в глаза называю убийцами
20:08
OPINION
Кого на самом деле поразил ПТСР?
19:52
Чехия приняла около 500 тыс. украинских беженцев с начала полномасштабной войны, – временно поверенный Усатый
19:42
"На 100% поддерживаю внешнюю политику ЕС по РФ": Новоизбранный президент Черногории Милатович
19:26
Кабмин провел кадровые ротации в министерствах
19:08
Российские истребители нанесли авиаудар по Черниговщине: загорелся частный дом
19:00
Эксклюзив
На южном фронте враг идет в глухую оборону для прикрытия своего отступления, – военный эксперт Свитан
19:00
Обзор
Победные новости 405-го дня войны: большие потери россиян возле Бахмута и запрет УПЦ МП в Хмельницкой области
18:56
Оккупанты под видом коммунальных проверок заселяют военных во временно покинувшие владельцами помещения — Генштаб
18:49
Пентагон
США объявили о новом пакете военной помощи на $2,6 млрд для Украины
18:41
"Грузия находится на распутье": содокладчики ПАСЕ о перспективах интеграции страны в ЕС
18:40
Украинское правительство прекратило действие соглашения с Беларусью о сотрудничестве в туризме
18:32
Эксклюзив
Еспресо
Если власть признает ошибку, мы узнаем, когда Еспресо вернут в цифровой эфир, - главная редактор канала Равва
18:25
Литва предлагает ввести против Росатома санкции, которые будут содержать исключения для Венгрии, - Reuters
18:23
На Запорожье российские оккупанты минируют поля, - мэр Мелитополя
18:12
Эксклюзив
Ярослав Железняк
АРМА нужно ликвидировать, - нардеп Железняк
18:08
Генасамблея ООН
Совет ООН по правам человека осудил депортацию Россией детей с временно оккупированных территорий Украины
18:08
По очереди насиловали жительницу Харьковщины: СБУ собрала доказательства военного преступления трех военных РФ
18:00
OPINION
Как выглядит титул "города-герои" на фоне декоммунизации
17:57
Лукашенко совершит двухдневный рабочий визит в РФ
17:57
"Провожаем в НАТО": российские хакеры заявили, что они ответственны за кибератаку на парламент Финляндии
17:38
Пропаганда РФ активизировала распространение фейков о повестках и призывах в Украине, - Маляр
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV