Украинец Забарный дебютировал в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во вторник, 4 апреля, "Борнмут" и "Брайтон" сыграли перенесенный матч 7-го тура АПЛ. Встреча закончилась победой "Брайтона" со счетом 2:0.

Защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел на замену на 85-й минуте при счете 0:1. Украинец заменил Маркоса Сенеси.

Это был дебют 20-летнего Забарного в АПЛ. Зимой "Борнмут" купил украинца у "Динамо" за 22,7 млн. евро. Но травмы мешали Забарному сыграть за английский клуб.

В турнирной таблице АПЛ "Борнмут" делит 15-18 место с "Вест Хэмом", "Эвертоном" и "Ноттингемом". У команд по 27 баллов.