Украинец Яремчук вернулся к тренировкам в "Бенфике" после коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт "Бенфики".



Лиссабонская "Бенфика" готовится к матчу с "Морейренсе" в 18-м туре чемпионата Португалии, который состоится 15 января. Впервые после коронавируса к тренировкам приступил украинский форвард Роман Яремчук, получивший положительный тест 5 января.



В этом сезоне Роман Яремчук забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах за "Бенфику"

Напомним, 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло на выезде лиссабонской "Бенфике".

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