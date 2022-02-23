Украинец Яремчук спас "Бенфику" от поражения в Лиге чемпионов и патриотически отметил гол. Фото

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Результат матча для "Бенфики" спас украинский форвард Роман Яремчук, отличившийся в ворота "Аякса" на 72-й минуте, и сравнял счет. Для нашего нападающего это дебютный матч в плей-офф Лиги чемпионов.



Отметим, что Яремчук патриотически отметил гол в ворота "Аякса". Украинец снял футболку "Бенфики" и под ней находилась еще одна футболка, но с гербом Украины.







Встреча закончилась вничью 2:2. Ответный матч пройдет 15 марта.



Лига чемпионов



1/8 финала



23 февраля



"Бенфика" (Португалия) – "Аякс" (Нидерланды) 2:2



Голы: Алле, 26 (авт.), Яремчук, 72 – Тадич, 28, Алле, 29

Dušan Tadić has never been on losing side when he has scored for Ajax (W4 D3) ???? #UCL pic.twitter.com/TJOssimgd4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 23 марта 2022