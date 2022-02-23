Украинец Яремчук спас "Бенфику" от поражения в Лиге чемпионов и патриотически отметил гол. Фото
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальская "Бенфика" сыграла вничью с нидерландским "Аяксом"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Результат матча для "Бенфики" спас украинский форвард Роман Яремчук, отличившийся в ворота "Аякса" на 72-й минуте, и сравнял счет. Для нашего нападающего это дебютный матч в плей-офф Лиги чемпионов.
Отметим, что Яремчук патриотически отметил гол в ворота "Аякса". Украинец снял футболку "Бенфики" и под ней находилась еще одна футболка, но с гербом Украины.
Встреча закончилась вничью 2:2. Ответный матч пройдет 15 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
23 февраля
"Бенфика" (Португалия) – "Аякс" (Нидерланды) 2:2
Голы: Алле, 26 (авт.), Яремчук, 72 – Тадич, 28, Алле, 29
- 22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Лилль" .
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