Украинец Яремчук сделал первый дубль за "Бенфику"
Украинский футболист Роман Яремчук впервые забил два гола за португальскую "Бенфику"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Яремчук отличился дублем в матче 7-го тура чемпионата Португалии против "Витории Гимараэш" и помог своей команде победить 3:1.
Украинец забил голы на 30-й и 41-й минуте. Этот дубль стал для Яремчука первым за клуб из Лиссабона, в который он перешел летом.
В общем 25-летний Роман Яремчук сыграл за "Бенфику" 9 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
"Бенфика" имеет 21 очка и лидирует в чемпионате Португалии. Ближайших преследователей - "Порту" и "Спортинг" - команда Яремчука опережает на 4 пункта.
- Напомним, 25 сентября украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский забил за "Аталанту" гол в матче 6-го тура чемпионата Италии против "Интера".
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