Украинец Яремчук сделал первый дубль за "Бенфику"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Яремчук отличился дублем в матче 7-го тура чемпионата Португалии против "Витории Гимараэш" и помог своей команде победить 3:1.

Украинец забил голы на 30-й и 41-й минуте. Этот дубль стал для Яремчука первым за клуб из Лиссабона, в который он перешел летом.

В общем 25-летний Роман Яремчук сыграл за "Бенфику" 9 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

"Бенфика" имеет 21 очка и лидирует в чемпионате Португалии. Ближайших преследователей - "Порту" и "Спортинг" - команда Яремчука опережает на 4 пункта.