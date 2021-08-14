Украинец Яремчук провел феноменальный дебютный матч в чемпионате Португалии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинец появился на поле с первых минут. Для Романа Яремчука этот матч стал дебютным за "Бенфику" в чемпионате Португалии. Форвард провел его феноменально.



На 8-й минуте голкипер "Ароукы" Виктор Брага сфолил на Яремчука и получил за это красную карточку. Это было первое положительное действие украинца в матче - он оставил соперника в меньшинстве.



В конце первого тайма нападающий отдал результативную передачу на Джан-Лука Вальдшмидта. "Бенфика" вышла вперед. А на 43-й минуте Роман Яремчук забил уже сам и сделал счет 2:0.



На 57-й минуте украинца заменили.



Чемпионат Португалии



2-й тур



14 августа



"Бенфика" - "Ароука" 2: 0



Голы: Вальдшмидт, 38, Яремчук, 43



Удаление: Брага, 8