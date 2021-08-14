Украинец Яремчук провел феноменальный дебютный матч в чемпионате Португалии
Украинец Роман Яремчук удачно сыграл за "Бенфику" в дебютном матче в чемпионате Португалии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинец появился на поле с первых минут. Для Романа Яремчука этот матч стал дебютным за "Бенфику" в чемпионате Португалии. Форвард провел его феноменально.
На 8-й минуте голкипер "Ароукы" Виктор Брага сфолил на Яремчука и получил за это красную карточку. Это было первое положительное действие украинца в матче - он оставил соперника в меньшинстве.
В конце первого тайма нападающий отдал результативную передачу на Джан-Лука Вальдшмидта. "Бенфика" вышла вперед. А на 43-й минуте Роман Яремчук забил уже сам и сделал счет 2:0.
На 57-й минуте украинца заменили.
Чемпионат Португалии
2-й тур
14 августа
"Бенфика" - "Ароука" 2: 0
Голы: Вальдшмидт, 38, Яремчук, 43
Удаление: Брага, 8
- 1 августа "Бенфика" купила у "Гента" за 17 млн евро украинского нападающего Романа Яремчука.
- 11 августа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Роман Яремчук помог забить мяч в ворота "Спартака" за "Бенфику".
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