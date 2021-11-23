Украинец Яремчук помог "Бенфике" сыграть вничью с "Барселоной" и лишил "Динамо" шансов на Лигу Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч закончился нулевой ничьей. Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук явился против "Барселоны" с первых минут и был заменен во втором тайме.



В группе E после 5-ти матчей "Динамо" набрало всего 1 пункт и упустило любые шансы на выход в плей-офф, как ЛЧ, так и Лиги Европы. "Бавария" с 15 очками занимает первое место в группе.



Второе место и семь очков у "Барселоны". Пять набранных баллов в "Бенфике".



8 декабря в 5 туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в Лиссабоне против местной "Бенфики".



Лига чемпионов



5-й тур



23 ноября



"Барселона" (Испания) – "Бенфика" (Португалия) 0:0

23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb