Украинец Ядов торжествовал на ЧЕ по дзюдо

Об этом сообщает "Трибуна".



Чемпионат Европы проходит в болгарской Софии. В финале весовой категории до 66 кг украинец Богдан Ядов оказался лучше представителя Испании Альберто Гайтеро Мартина – победа иппоном.



Для Ядова это первая медаль на чемпионатах Европы. Эта награда стала первой для Украины на этом турнире. Богдан – шестой в истории украинский чемпион Европы по дзюдо.

16 марта бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид рассказала, что россияне пишут ей мерзкие сообщения в социальных сетях.

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