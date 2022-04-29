Украинец Ядов торжествовал на ЧЕ по дзюдо
Украинец Богдан Ядов одержал победу в весовой категории до 66 кг на чемпионате Европы по дзюдо
Об этом сообщает "Трибуна".
Чемпионат Европы проходит в болгарской Софии. В финале весовой категории до 66 кг украинец Богдан Ядов оказался лучше представителя Испании Альберто Гайтеро Мартина – победа иппоном.
Для Ядова это первая медаль на чемпионатах Европы. Эта награда стала первой для Украины на этом турнире. Богдан – шестой в истории украинский чемпион Европы по дзюдо.
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